Jefferies n'est plus à l'achat sur Santander

Santander cède 0,5%, à 11,7 EUR, à Madrid, sur fond d'une dégradation de recommandation de Jefferies, passée de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR, dans le cadre d'une note plus générale consacrée aux valeurs bancaires espagnoles.

Selon le courtier américain, les banques espagnoles abordent la période des publications de résultats au titre du 3e trimestre dans un contexte de hausse du coût des fonds propres, liée à la récente volatilité des marchés, mais leurs fondamentaux restent solides.

"La croissance des volumes demeure un point fort, tandis que le maintien de taux d'intérêt élevés dans l'Union européenne devrait continuer de soutenir les revenus nets d'intérêts à moyen terme. L'inflation pourrait exercer certaines pressions sur les coûts en 2027, mais la qualité des actifs reste robuste", poursuit-il.

Après la récente baisse des valorisations boursières, Jefferies estime que le secteur présente toujours des opportunités d'investissement attractives. Il relève ainsi sa recommandation sur Bankinter de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 17 à 18 EUR.

Jefferies préfère Bankinter à Santander

Le courtier souligne en effet qu'après sa sous-performance boursière depuis le début de l'année, Bankinter se négocie désormais avec une décote par rapport à CaixaBank et Unicaja sur la base du PER à un an, alors que le titre affichait historiquement des primes de valorisation d'environ 15% et 25% respectivement.

"Nous estimons que cette décote est injustifiée, notamment compte tenu de la plus grande sensibilité des revenus nets d'intérêts de Bankinter à un environnement de taux élevés à court terme", affirme-t-il, relevant en outre de 3% ses prévisions de BPA pour le groupe.

A l'inverse, Jefferies abaisse sa recommandation sur Santander de "acheter" à "conserver", avec des estimations de BPA pour 2027 et 2028 légèrement inférieures à celles du consensus, de quelques points de pourcentage (low single digits).

"Si la banque traverse une phase de transformation majeure et affiche une solide dynamique bénéficiaire, avec une croissance annuelle moyenne du BPA estimée à 17% entre 2025 et 2028, nous considérons que ces perspectives sont déjà intégrées dans les prévisions du consensus", explique le courtier.