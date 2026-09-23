Jefferies mise sur le quatrième trimestre de Sandoz

(Zonebourse.com) - Sandoz s'affiche en léger repli à la Bourse de Zurich (-0,58%, à 70,33 francs suisses) après une note de Jefferies qui présente ses estimations pour les résultats du spécialiste de produits génériques et biosimilaires du troisième trimestre, attendus le 28 octobre.

La banque d'investissement américaine commence par rappeler que l'exercice en cours devrait être nettement plus porté par le second semestre, et sera même très probablement axé sur les trois derniers mois de l'année.

En attendant, les analystes visent une croissance de 6,1% à taux de change constant au troisième trimestre, tirée par les biosimilaires ( 20%), et ce malgré une base de comparaison plus exigeante liée au lancement du Denosumab l'an dernier.

Les génériques devraient subir un certain impact sur les anti-infectieux, au troisième trimestre plutôt qu'au quatrième. La croissance devrait ainsi être nulle. Jefferies précise que tout impact lié aux GLP-1 au Brésil et au Canada bénéficierait plus aux trois derniers mois de l'année.

En ce qui concerne les zones géographiques, les analystes prévoient toujours une croissance plus élevée en Amérique du Nord au troisième trimestre ( 11%), soutenue par la montée en puissance des biosimilaires malgré un comparatif plus difficile.

La recommandation est toujours à acheter, avec une cible de cours de 94 francs suisses, soit un potentiel de hausse d'environ 33%.

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