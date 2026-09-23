Jefferies met la gomme sur Michelin et Continental

(Zonebourse.com) - Jefferies a dévoilé une étude sur le secteur des pneumatiques et notamment sur l'impact des mesures antidumping sur les importations de pneus pour les voitures en provenance de Chine. La banque d'investissement américaine s'intéresse notamment à Michelin (-1,09%, 33,61 euros), Continental (-0,60%, à 69,53 euros) et Pirelli (-1,14%, à 6,50 euros).

Les importations européennes de pneumatiques ont chuté de 19% en juillet, entraînées par une baisse de 70% des produits en provenance de Chine avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping de l'Union européenne. Jefferies souligne en toute logique que cette baisse des importations devrait favoriser la production locale, bien que les importations chinoises restent concentrées dans les gammes inférieures.

La chute de ces importations (-19%) a été bien plus prononcée que le repli des ventes des fabricants aux distributeurs (sell-in), qui n'ont baissé que de 4%. Cet écart de 15 points de pourcentage indique que les distributeurs privilégient désormais l'approvisionnement local ou procèdent à une correction de leurs stocks importés.

Aux Etats-Unis, la production locale a elle aussi repris des parts de marché. Sur le segment des pneus standard (moins de 18 pouces), les importations ont chuté de 14% en juillet, alors que le marché s'est montré quasi stable (-1%), soit un écart de -13 points.

Le constat est similaire sur le pneu haut de gamme (plus de 18 pouces), où les importations sous-performent le marché de 5 points. Provenant majoritairement du Mexique, de Thaïlande ou du Japon, ces pneumatiques premium sont principalement produits par les grands pneumaticiens de premier rang tels que Pirelli, Continental et Bridgestone, qui voient ainsi leurs usines locales prendre le relais.

Sur Michelin et Continental, Jefferies a maintenu sa recommandation à acheter avec des cibles de cours respectives de 40 et 80 euros, tandis que sur Pirelli, les analystes sont à conserver en visant 6,60 euros.

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