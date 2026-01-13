Jefferies maintient son conseil sur Sika après les révisions à la baisse des prévisions
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:51
Jefferies indique que les ventes organiques du 4e trimestre 2025 sont restées en contraction comme prévu, mais les répercussions des fermetures d'usines aux États-Unis ont pesé sur les résultats et entraîné une réduction de la marge pour l'exercice 2025.
L'analyste estime que l'attention se portera probablement à court terme sur les implications pour les prévisions de l'exercice 2026, attendues en février.
"Si des perspectives de ventes peu encourageantes ne sont pas surprenantes, le réajustement de la marge pour l'exercice 2025 pourrait rendre l'atteinte de l'objectif de marge à moyen terme plus difficile" souligne le bureau d'analyse.
Le groupe a revu à la baisse ses prévisions de marge pour l'exercice 2025 avant la publication des résultats définitifs en février.
Il prévoit désormais une marge " légèrement supérieure à 19 % " hors éléments exceptionnels (contre 19,5 à 19,8 % précédemment), ce qui, selon Jefferies, correspond à environ 18 à 18,5 % en incluant les éléments exceptionnels (contre environ 19 % précédemment).
"Sur une base publiée (c'est-à-dire en incluant les éléments exceptionnels), nous estimons que cela implique une baisse d'environ 5 à 6 % de l'EBITDA consensuel pour l'exercice 2025 et de plus de 20 % pour le quatrième trimestre 2025" rajoute l'analyste.
