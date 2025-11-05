Jefferies maintient son conseil sur Pfizer après les résultats du 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 14:56
Jefferies estime que Pfizer a publié des résultats satisfaisants pour le 3ème trimestre, avec un chiffre d'affaires conforme aux attentes (16,72 milliards de dollars contre 16,61 milliards de dollars pour les prévisions) et un BPA supérieur aux prévisions (0,87 $ contre 0,63 $ pour les prévisions), principalement grâce à la performance de ses produits.
L'analyste souligne que la société a relevé ses prévisions de BPA pour l'exercice 2025 à 3,075 $ (contre 3 prévisions précédentes) en raison de réductions de coûts que qu'il juge réalisables.
'Globalement, le profil risque/rendement nous semble attractif compte tenu de la visibilité sur le chiffre d'affaires lié au COVID et de la levée des incertitudes tarifaires' indique le bureau d'analyse.
'Nous suivons également de près l'évolution de la situation concernant l'accord avec MTSR et les prochains résultats des essais cliniques (EZH2i, PDL1V, PD1XVEGF)' rajoute Jefferies en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|24,279 USD
|NYSE
|-0,17%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 14:56:00.
