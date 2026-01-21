Jefferies maintient son conseil sur Netflix après les résultats du 4ème trimestre
Jefferies estime que les résultats du 4ème trimestre sont mitigés. L'analyste note que la marge opérationnelle prévisionnelle pour l'exercice 2026, à 32 % (hors acquisitions), est inférieure aux attentes (33 %).
"Plus positivement, la prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice, en croissance de 12 à 14 %, est légèrement supérieure aux prévisions, et la direction a confirmé ses objectifs pour 2030" souligne le bureau d'analyse.
"Dans l'ensemble, Netflix affiche une bonne performance par rapport à son algorithme de croissance à long terme. Une plus grande visibilité sur les acquisitions serait un catalyseur positif majeur" rajoute Jefferies en conclusion de son étude.
