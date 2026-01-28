Jefferies maintient son conseil sur Adecco avant la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:52
Jefferies estime que les résultats du quatrième trimestre 2025 devraient mettre en évidence la poursuite d'une croissance organique supérieure à celle de ses concurrents.
Les prévisions portent sur une croissance organique au quatrième trimestre conforme à celle du troisième trimestre ( 3,6 % en glissement annuel), ce qui correspond aux attentes actuelles du consensus à 3,7 % (Jefferies 3,9 %).
Jefferies s'attend à un EBIT ajusté pour le quatrième trimestre globalement conforme au consensus.
Jefferies table sur un EBIT ajusté de 219 millions d'euros, soit 17 % en glissement annuel (conforme au consensus de 216 millions d'euros). "Cela implique une marge EBIT ajustée de 3 % pour l'exercice, conformément aux prévisions" souligne l'analyste.
L'analyste avertit toutefois qu'un nouvel épisode de pression sur la marge brute " ne serait probablement pas bien accueilli " par le marché.
Valeurs associées
|21,900 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,09%
