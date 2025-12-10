Jefferies maintient son conseil sur Accenture avant la publication des résultats
Accenture publiera ses résultats du 1er trimestre 2026 le 18 décembre.
"Compte tenu de l'évolution positive du climat des affaires ces derniers mois, nous serions surpris que les résultats trimestriels ne se situent pas dans le haut de la fourchette des prévisions" indique Jefferies dans son étude du jour.
Selon l'analyste, l'entreprise relèvera ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 100 points de base, pour atteindre une fourchette de 3 % à 6 % en glissement annuel à taux de change constant ( 1,5 % à 4,5 % en organique à taux de change constant).
"Nos estimations pour le 1er trimestre 2026 et l'exercice 2026 restent inchangées et conformes au consensus pour le 1er trimestre 2026, mais légèrement supérieures pour l'exercice 2026" rajoute Jefferies en conclusion.
