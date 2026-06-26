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Jefferies maintient son avis à conserver sur Aumovio
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 12:06

L'action Aumovio se dirige vers un troisième repli consécutif à la Bourse de Francfort et recule de 1,58%, à 35,82 euros autour de 12h. Dans une note, Jefferies est resté à conserver sur le titre, avec une cible de cours de 43,20 euros, soit un potentiel de hausse de 19%.

Après avoir reçu la directrice financière et l'équipe des relations investisseurs, la banque d'investissement américaine pense que les tendances des ventes et des marges du deuxième trimestre ne devraient pas surprendre et devraient être en ligne avec ce que le consensus avait déjà intégré.

Jefferies rappelle toutefois que le vent contraire lié aux puces mémoires est revenu sur le devant de la scène cette semaine, ce qui n'est pas très encourageant.

A ce sujet, les analystes indiquent que la question des puces mémoires constitue la priorité absolue d'Aumovio. La société dédiée aux composants électriques, électroniques, mécatroniques et mécaniques, ainsi qu'aux logiciels destinés à des applications automobiles a "dans une très large mesure" sécurisé les volumes et les prix pour l'exercice 2026. En ce qui concerne l'année 2027, elle s'annonce "hautement dynamique" selon l'entreprise.

Pour Jefferies, répercuter la majeure partie des hausses de prix à trois chiffres en pourcentage sur les constructeurs automobiles n'est pas un exercice facile, mais il s'agit d'un problème sectoriel global, et non d'une situation isolée propre à Aumovio.

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