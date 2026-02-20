Jefferies laisse son objectif de cours inchangé sur Sika
Jefferies indique dans son étude que les principales nouveautés du jour concernent l'EBITDA du 4e trimestre 2025 (supérieur d'environ 3 % aux prévisions) et les premières prévisions pour l'exercice 2026 (le consensus se situant déjà dans la fourchette prévue pour les ventes et la marge d'EBITDA), ce qui implique une stabilité des prévisions.
L'analyste estime également ces prévisions crédibles, car elles intègrent déjà une croissance organique négative au 1er semestre 2026, un repli du marché sous-jacent et des hypothèses prudentes en matière de fusions-acquisitions.
Selon Jefferies, les premières prévisions de croissance des ventes en monnaie locale pour l'exercice 2026 confirment le consensus. Ces prévisions (croissance organique acquisitions) se situent entre 1 % et 4 %. La limite inférieure de la fourchette implique une croissance organique négative (-0,5 %) et l'absence de nouvelles acquisitions cette année (1,5 % déjà sécurisés par des opérations finalisées ou très susceptibles de l'être).
La limite supérieure implique une croissance organique de 2 % et une légère augmentation des acquisitions ( 2 %).
