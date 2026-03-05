Jefferies initie sa couverture à l'achat sur CSG
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 12:19
Le broker estime que le groupe constitue un acteur clé de la renaissance de la défense européenne, bénéficiant d'une forte exposition aux marchés des munitions de moyen et gros calibre ainsi qu'aux systèmes terrestres, deux segments soutenus par la hausse structurelle des budgets militaires en Europe.
La note souligne également un positionnement industriel différenciant grâce à une forte intégration verticale dans la chaîne d'approvisionnement des munitions ( propellants , explosifs), susceptible de soutenir des marges " best-in-class " malgré une normalisation des prix.
D'après Jefferies, la valorisation reste attractive au regard de la croissance attendue et des marges supérieures à celles de nombreux pairs européens, avec un potentiel additionnel lié au réapprovisionnement des stocks de munitions en Europe.
Valeurs associées
|31,0100 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,71%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 12:19:00.
