Jefferies initie Enterprise Products avec une recommandation "conserver", et voit un potentiel de croissance limité

12 janvier - ** Jefferies initie la couverture de l'opérateur de pipelines Enterprise Products EPD.N avec une recommandation "conserver"; fixe l'objectif de cours (PT) à 33 $

** L'objectif de cours (PT) représente un potentiel de hausse d'environ 3 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime qu'EPD reste un opérateur midstream de haute qualité avec de solides attributs défensifs, bien que son avantage concurrentiel par rapport à ses pairs se soit réduit ces dernières années

** « En l'absence d'une réception positive à un éventuel infléchissement du rachat d'unités, il nous est difficile d'envisager une voie vers une surperformance des unités dans le contexte actuel » - Jefferies

** Jefferies ajoute qu'EPD est moins sensible à la croissance de la demande de gaz naturel, ce qui pourrait rendre difficile d'adopter une position constructive dans un contexte de faiblesse des liquides

** 13 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 36 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, EPD a chuté de 2,4 %