Jefferies impressionné par les résultats de Genmab dans une étude de phase 3

Genmab signe la plus forte hausse du Stoxx Europe 600 peu après l'ouverture ( 7,87%, à 2 564 couronnes danoises). Le titre du laboratoire danois se reprend après avoir perdu 3,67% au cours des deux dernières séances, mais profite surtout de la publication de données positives d'une étude de phase 3.

Genmab et son partenaire AbbVie ont dévoilé des résultats préliminaires positifs d'un essai de phase 3 évaluant l'Epcoritamab, un produit administré par voie sous-cutanée sur une durée fixe, combiné à la prise en charge standard R-CHOP (le traitement standard), face au R-CHOP seul, chez des patients nouvellement diagnostiqués d'un lymphome diffus à grandes cellules (DLBCL).

L'essai a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans progression (PFS). L'association avec l'Epcoritamab a réduit de 51% le risque de progression de la maladie ou de décès.

Pour Jan van de Winkel, président-directeur général de Genmab : "ces résultats marquent la première étude de Phase 3 à démontrer une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression chez des patients atteints d'un DLBCL nouvellement diagnostiqué et traités par une combinaison à base d'anticorps bispécifique".

Le profil de tolérance de l'Epcoritamab associé au R-CHOP s'est montré généralement bien toléré et cohérent avec les profils de sécurité connus des molécules administrées séparément.

Les données complètes seront présentées lors d'un prochain congrès médical. Genmab et AbbVie vont désormais échanger avec les autorités réglementaires mondiales pour définir la suite du processus. À ce jour, la combinaison Epcoritamab R-CHOP demeure un traitement en cours d'évaluation et n'a pas encore reçu d'homologation des autorités de santé.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine parle d'une "impressionnante amélioration de 51% de la survie sans progression, aussi bien dans la population principale que dans la population secondaire élargie". Les analystes indiquent que le résultat principal dépasse confortablement le seuil d'environ 40% fixé par les investisseurs, tandis que la cohérence observée dans la cohorte élargie constitue une autre bonne surprise.

Jefferies précise par ailleurs que le succès dans la population élargie suggère que ses estimations pourraient se révéler prudentes, notamment celle d'un potentiel de ventes au pic de 1,4 milliard de dollars en première ligne.

Les analystes tablent sur 4,5 milliards de dollars de ventes mondiales au pic pour ce traitement, et sur une probabilité de succès moyenne de 70%. Ils préviennent toutefois que l'étude concurrente de Roche, qui évalue Columvi Polivy R-CHP, doit livrer ses résultats en 2027 et pourrait éventuellement afficher une efficacité encore supérieure.

En attendant, Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter, avec une cible de cours de 2 900 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse de 22%.