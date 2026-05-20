Jefferies et Morningstar se montrent optimistes concernant la société australienne TechnologyOne après la publication de ses résultats semestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Jefferies se montre optimiste concernant la société australienne TechnologyOne TNE.AX , affirmant que celle-ci a publié des résultats semestriels "bons"

** La société de courtage indique que le chiffre d'affaires hors intérêts est inférieur de 4 % au consensus de Visible Alpha, probablement en raison des fluctuations des taux de change; les chiffres du résultat d'exploitation sont tous conformes au consensus

** Il mise sur un solide carnet de commandes du fournisseur de logiciels d'entreprise pour le second semestre

** Morningstar estime que la société peut augmenter son chiffre d'affaires à un taux à deux chiffres dans la partie basse au cours de la prochaine décennie, grâce à la vente de produits à valeur ajoutée aux clients existants et au segment des collectivités locales

** La note moyenne de 15 analystes est "acheter" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 31,7 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action stagne