Jefferies estime que la valorisation est attractive sur Autodesk

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 300 $ avant la publication des résultats du 1er trimestre.
Jefferies estime que les résultats du premier trimestre devraient dépasser légèrement les prévisions (écart d'environ 1,5 % par rapport au chiffre d'affaires prévu), tandis que les prévisions pour l'exercice sont confirmées, ce qui limite le potentiel de catalyseur à court terme.
Jefferies estime que les investisseurs s'attendent à un chiffre d'affaires supérieur d'environ 20 millions de dollars aux prévisions les plus optimistes (soit environ 1,5 point de pourcentage de plus que les prévisions les plus pessimistes) et à des prévisions du 2ème trimestre conformes aux attentes.
Selon l'analyste, l'attention reste focalisée sur les catalyseurs liés aux produits basés sur l'IA, notamment le modèle CAO propriétaire basé sur l'IA et sa monétisation.
L'analyste indique que la valorisation est attractive, à un niveau historiquement bas (environ 17x FCF prévisionnel pour l'année civile 2027).
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