Jefferies estime que la faillite de First Brands n'a qu'un impact limité

(Mise à jour avec détails et contexte)

Jefferies Financial Group JEF.N a déclaré dimanche que son exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable".

First Brands, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour l'industrie automobile, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise.

Jefferies a déclaré que son exposition indirecte totale à First Brands pourrait entraîner des pertes financières au fil du temps, y compris environ 43 millions de dollars par le biais de son fonds Point Bonita et environ 2 millions de dollars liés aux prêts bancaires de First Brands par le biais de sa plateforme Apex.

Les sociétés financières exposées à First Brands comprennent Jefferies, qui a révélé une exposition de 715 millions de dollars par l'intermédiaire de Leucadia Asset Management, et UBS

UBSG.S , qui évalue son exposition à plus de 500 millions de dollars liés à la société.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'unité de gestion d'actifs de Morgan Stanley MS.N avait demandé à la banque d'investissement Jefferies de restituer une partie de l'argent qu'elle avait investi dans le fonds Point Bonita Capital de cette dernière banque, citant une personne au fait de la situation.

Les actions de Jefferies ont chuté de 8 % dans les échanges après les heures de bureau vendredi.