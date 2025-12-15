 Aller au contenu principal
Jefferies estime que l'IA alimentera la hausse de la demande de semi-conducteurs à partir de 2026 et relève la note de KLA Corp
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de semi-conducteurs KLA Corp KLAC.O , Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O , Nova NVMI.O et Onto ONTO.N , cotées aux Etats-Unis, ont progressé de 1 à 3 % dans les échanges avant bourse, tandis que Camtek CAMT.O , cotée aux Etats-Unis, a reculé de près de 1 %

** Jefferies relève la note de l'action KLAC de "hold" à "buy"; augmente le PT de 1 100 $ à 1 500 $, citant des perspectives plus solides en matière de technologie de pointe et d'emballage

** La société de courtage prévoit que l'IA augmentera les capacités à partir du deuxième semestre de l'année 26, et que la mémoire, la fonderie de pointe et l'emballage connaîtront tous des hausses importantes

** La société de courtage relève également les prévisions de AMAT à 360 $ contre 260 $, de CAMT à 140 $ contre 130 $, de LRCX à 200 $ contre 175 $, de NVMI à 390 $ contre 360 $ et d'ONTO à 200 $ contre 170 $

** Pour les semi-conducteurs américains, "l'IA devrait stimuler les biens d'équipement pour les semi-conducteurs (Semi Cap), stimulant la demande dans les technologies de pointe, la mémoire vive dynamique (DRAM), et l'emballage; les taux d'intérêt plus bas rendent attrayante une rotation vers l'analogique, avec des bénéfices modestes et des révisions à la hausse en milieu de trimestre" - Jefferies

** Depuis la dernière clôture, KLAC est en hausse de près de 90 %, AMAT de 60 %, CAMT de 39 %, LRCX de 122 %, NVMI de 60 %, et ONTO est en baisse de 6,2 %, depuis le début de l'année

APPLIED MATERIALS
259,1300 USD NASDAQ -4,07%
CAMTEK
111,8400 USD NASDAQ -5,39%
KLA
1 193,9200 USD NASDAQ -4,19%
LAM RESEARCH
160,6000 USD NASDAQ -4,81%
NOVA
316,1000 USD NASDAQ -5,87%
ONTO INNOVATION
156,340 USD NYSE -2,51%
