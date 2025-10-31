Jefferies estime que l'action Elis se négocie à un niveau attractif
L'analyste considère la croissance organique de 4,2 % au 3e trimestre comme une performance solide, soulignant la robustesse du modèle dans un contexte macroéconomique complexe.
'De ce fait, nous ne devrions pas accorder trop d'importance aux commentaires concernant le ralentissement observé sur certains marchés, et nous pensons que les prévisions réitérées sont bien fondées' indique le bureau d'analyse.
Jefferies estime que l'action se négocie à un niveau attractif avec un PER de 12,6x.
L'analyste anticipe une réévaluation à la hausse à mesure que l'entreprise atteindra sa trajectoire de croissance des bénéfices.
