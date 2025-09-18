 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 861,80
+0,96%
Jefferies en hausse après un rapport indiquant que Sumitomo Mitsui au Japon envisage d'augmenter sa participation
18/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N augmentent de 4,9 % à 69,77 $

** Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T envisage d'augmenter sa participation dans JEF à environ 20 %, rapporte Bloomberg News , citant des personnes familières avec le sujet

** Sumitomo Mitsui, basé à Tokyo, pourrait augmenter sa participation en acquérant des actions privilégiées, selon le rapport

** JEF n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** 3 courtiers sur 5 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; le prix médian est de 75 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions JEF ont baissé de 15,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
69,440 USD NYSE +4,34%
S'TOMO MITSUI FI
23,235 EUR Tradegate +0,17%
S'TOMO MITSUI FI
27,3500 USD OTCBB 0,00%
