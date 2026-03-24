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Jefferies dopé par la piste SMFG
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 17:01

Jefferies prend 3,7% ce mardi à Wall Street, alors que le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) lorgnerait la banque d'investissement américaine, à en croire un article du Financial Times qui cite des personnes proches du dossier.

D'après le Financial Times, SMFG (qui détient déjà une participation minoritaire au capital de Jefferies via sa filiale Sumitomo Mitsui Banking Corporation) aurait constitué une équipe restreinte afin de pouvoir agir au cas où la chute du cours de l'action Jefferies présenterait une opportunité.

Le quotidien économique londonien souligne cependant qu'une telle opération devrait surmonter des barrières significatives, parmi lesquelles des obstacles réglementaires et une différence culturelle, et qu'aucune initiative de SMFG ne serait imminente.

Un tiers de la valeur perdu depuis le 1er janvier

Ces rumeurs d'intérêt de la part du groupe japonais interviennent alors que l'action Jefferies a connu un début d'année difficile : depuis le 1er janvier, elle a perdu un peu plus d'un tiers de sa valeur (-33,7%) au cours de clôture de lundi soir (39,55 USD).

En attendant de plus amples informations sur ce dossier, il est à noter que Jefferies doit dévoiler ses résultats au titre de son 1er trimestre comptable ce mercredi, après la clôture des marchés, une publication qui devrait donc retenir d'autant plus l'attention.

Pour rappel, l'établissement américain a dévoilé, début janvier, un BPA ajusté de 0,96 USD et des revenus de 2,07 MdsUSD au titre de son 4e trimestre 2025, à comparer à respectivement 0,91 USD et 1,96 MdUSD un an auparavant.

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