Jefferies dégrade Carlsberg avec les craintes sur la croissance

Jefferies a annoncé lundi avoir dégradé son conseil sur le titre Carlsberg de "achat" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 1 100 à 950 couronnes danoises, disant s'inquiéter de la croissance qui tend à s'essouffler du côté du brasseur basé à Copenhague.

Dans une note publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier reconnaît que le pivot stratégique vers un modèle multi-boissons adopté par le groupe fait sens en lui permettant de générer davantage de croissance et en renforçant sa résilience aux aléas du marché de la bière.

Des prévisions de croissance jugées trop optimistes

Il estime par ailleurs que sa stricte discipline en matière de coûts, conjuguée à ses rachats d'actions potentiels, devrait lui permettre à terme de générer une croissance du bénéfice par action (BPA) entre 5% et 10% (non inclus), ce qui ne l'empêche pas de prévoir pour 2027 une croissance organique de l'activité de seulement 2,4%, inférieure à la prévision moyenne de 3,5% établie par le consensus, en raison notamment de la normalisation de la croissance en Chine.

A ce titre, le professionnel fait remarquer qu'au cas où la croissance devrait ressortir au consensus l'an prochain, cela pourrait freiner le mouvement de revalorisation du titre et remettre en cause la crédibilité de son objectif de croissance pour le moyen terme, situé entre 4% et 6%.

A la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg prenait 2,5% à 866,2 couronnes suédoises lundi autour de 14h10, à comparer avec un gain de 0,3% pour l'indice de référence OMX Copenhague 25.