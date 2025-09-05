Jefferies déclasse NiSource et réduit son estimation de potentiel en raison des risques réglementaires croissants dans l'Indiana

5 septembre - ** Jefferies réduit l'objectif de prix pour l'entreprise de services publics américaine NiSource NI.N de 48 $ à 44 $; rétrograde l'action de "Achat" à "Conserver"

** Le nouveau PT représente une hausse d'environ 10,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action jeudi

** La société de courtage estime que l'exposition excessive de NI à l'Indiana la rend plus vulnérable que ses pairs au changement inattendu de direction au sein de l'autorité de régulation des services publics de l'État

** Les deux vents contraires que sont la rotation des commissaires et la nouvelle surveillance axée sur les coûts exercée par la gouverneure Braun ajoutent une incertitude réglementaire significative" - Jefferies

** La gouverneure a émis en avril un décret pour réévaluer la mise hors service des centrales à charbon, ce qui ajoute de l'incertitude aux plans de transition énergétique de l'État " - Jefferies

** 12 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 3 à "conserver"; la prévision médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de NI ont augmenté de 8,4 % depuis le début de l'année