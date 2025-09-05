 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jefferies déclasse NiSource et réduit son estimation de potentiel en raison des risques réglementaires croissants dans l'Indiana
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Jefferies réduit l'objectif de prix pour l'entreprise de services publics américaine NiSource NI.N de 48 $ à 44 $; rétrograde l'action de "Achat" à "Conserver"

** Le nouveau PT représente une hausse d'environ 10,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action jeudi

** La société de courtage estime que l'exposition excessive de NI à l'Indiana la rend plus vulnérable que ses pairs au changement inattendu de direction au sein de l'autorité de régulation des services publics de l'État

** Les deux vents contraires que sont la rotation des commissaires et la nouvelle surveillance axée sur les coûts exercée par la gouverneure Braun ajoutent une incertitude réglementaire significative" - Jefferies

** La gouverneure a émis en avril un décret pour réévaluer la mise hors service des centrales à charbon, ce qui ajoute de l'incertitude aux plans de transition énergétique de l'État " - Jefferies

** 12 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 3 à "conserver"; la prévision médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de NI ont augmenté de 8,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 11:58:52.

