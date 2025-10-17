 Aller au contenu principal
Jefferies déclare que le fonds lié à l'effondrement de First Brands est distinct de l'activité de banque d'investissement
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds de Jefferies JEF.N pris dans l'effondrement de First Brands est entièrement séparé de son activité de banque d'investissement, ont déclaré ses dirigeants.

"Le fonds Point Bonita en gestion d'actifs est absolument séparé, distinct et à l'écart de tout ce qui se passe dans la banque d'investissement. C'est une sorte de muraille de Chine 101", a déclaré Brian Friedman, président de Jefferies, lors de la journée des investisseurs organisée par la banque jeudi.

"Les deux n'ont absolument aucune relation et, en fait, la décision prise en 2019 par l'équipe de gestion d'actifs de Point Bonita de s'engager avec First Brands était absolument indépendante et déconnectée de tout ce qui se passe du côté de la banque d'investissement", a-t-il déclaré, selon un document réglementaire publié vendredi.

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
51,690 USD NYSE +5,92%
