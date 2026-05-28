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Jefferies confirme son conseil sur Uber, Uber aurait augmenté sa participation dans Delivery Hero
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 10:02

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif de cours inchangé de 110 E.

Selon certaines informations, Uber aurait porté sa participation dans Delivery Hero à 25 %, après avoir proposé 11,6 milliards de dollars pour l'acquisition de l'intégralité de l'entreprise ce week-end indique ce matin Jefferies.

Selon l'analyste, cette opération permettrait à Uber d'accéder à 46 nouveaux marchés de livraison, d'accroître la valeur d'Uber One et de développer les opportunités de ventes croisées.

Uber a accumulé des actions Delivery Hero depuis le 24 mai, en commençant par une participation d'environ 2,5 % liée au projet d'acquisition de Foodpanda Taiwan, finalement rejeté par l'autorité taïwanaise de la concurrence.

Uber a ensuite acquis une participation supplémentaire d'environ 4,5 % auprès de Prosus en avril 2026. Uber a ensuite augmenté cette participation à 19,5 % (plus des options pour acheter 5,6 % supplémentaires) le 19 mai.

Jefferies souligne que l'implantation géographique de Delivery Hero complète celle d'Uber : Delivery Hero propose des services de livraison à travers 11 marques distinctes dans 64 pays (63 hors Foodpanda Taïwan, qui a accepté d'être rachetée par Grab) en Asie (42 % du volume brut de marchandises de 2025), au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (30 %), en Europe (20 %) et sur le continent américain (8 %).

L'analyste indique qu'Uber ne propose des services de livraison que sur 22 de ces marchés, malgré la présence de ses services de mobilité dans plus de 40 pays.

Jefferies juge qu'une acquisition complète pourrait donc renforcer la présence multiplateforme d'Uber.

Delivery Hero offre également à Uber l'accès à des marchés importants et attractifs comme l'Italie et l'Arabie saoudite, où Uber s'était précédemment retiré en raison de la pression concurrentielle et réglementaire.

Jefferies indique également que pour l'instant, les services de livraison d'Uber et de Delivery Hero se chevauchent sur seulement quatre marchés européens (Pologne, Portugal, Espagne et Suède), ce qui pourrait faciliter l'obtention de réponses des autorités de régulation européennes.

Selon l'analyste, une annonce de rachat devrait susciter une réaction prudente compte tenu (1) de la réduction des liquidités disponibles pour les rachats d'actions, notamment au vu des engagements d'achat de véhicules autonomes, (2) des contraintes potentielles sur la flexibilité opérationnelle, en particulier si Uber investit pour stimuler la croissance de Delivery Hero, et (3) des inquiétudes persistantes quant aux perspectives de croissance organique à long terme d'Uber.

"Delivery Hero se négocie actuellement à 39 euros, ce qui impliquerait une valeur de rachat d'au moins ~14 milliards de dollars (contre notre estimation de 11,6 milliards de dollars dans le FCF de l'exercice 2026) et un ratio VE/EBITDA de 12x en 2027 (contre 10x pour UBER)" rajoute Jefferies en conclusion de son étude.

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