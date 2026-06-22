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Jefferies confirme son conseil sur Boeing
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 17:24

L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre de l'avionneur, assorti d'un objectif de cours inchangé de 295 USD.

Jefferies indique que les perspectives du groupe continuent de s'améliorer, alors que la Federal Aviation Administration (FAA) et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) indiquent que les certifications des 737 MAX-7 et MAX-10 sont désormais dans leur phase finale. Ces deux variantes représentent respectivement 6% et 28% du carnet de commandes du 737.

La note met également en avant le renforcement de la présence industrielle de Boeing en Chine avec l'ouverture, à Shanghai, du plus grand hangar de maintenance aéronautique du pays, une initiative qui accompagne la reprise des relations commerciales avec les compagnies chinoises.

Jefferies souligne enfin les progrès du programme de satellite quantique Q4S, dont les essais au sol ont été franchis avec succès, ainsi que la poursuite du redressement opérationnel du groupe, un élément central de sa thèse d'investissement.

Peu avant 17h30 (heure de Paris), le titre Boeing reculait de 0,8% à New York.

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