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Jefferies confirme son conseil sur Accenture avant la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:31

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 185 $ avant la publication des résultats.

Accenture publiera ses résultats du 3ème trimestre le 18 juin. Malgré les incertitudes liées à l'impact de l'IA et à la géopolitique, Jefferies anticipoe des résultats proches ou supérieurs au point médian de ses prévisions pour le 3ème trimestre.

Concernant l'exercice 2026, l'analyste pense que la direction resserrera ses prévisions précédentes de 3-5 % à taux de change constants (TCC) à 3,5-4,5 % (TCC 2,0-3,0 % TCC organique), ce qui réduira de fait les attentes consensuelles en matière de croissance à la fin de l'exercice 2026.

Les estimations de Jefferies pour le 3ème trimestre 2026 et l'exercice 2026 restent inchangées, mais l'analyste a revu à la baisse ses perspectives pour 2027 et 2028.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 14:31:00.

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