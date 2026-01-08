Jefferies confirme son conseil à l'achat sur Netflix
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:28
L'analyste indique qu'il y a des interrogations à court terme, mais un rapport risque/rendement attractif.
Jefferies pense que les prévisions de Wall Street pour 2026 intègrent déjà une reprise des revenus hors publicité, malgré une hausse du prix aux États-Unis, ce qui nous incite à être optimistes quant aux prévisions initiales.
L'analyste estime que l'acquisition de Warner Bros. Discovery (WBD) a déjà suscité des inquiétudes quant à la croissance organique, et des prévisions décevantes pour l'exercice 2026 ne feraient que les accentuer.
"Bien que nous restions prudents avant la publication des résultats, nous n'anticipons pas de problème structurel, car les tendances d'engagement sous-jacentes sont solides" indique le bureau d'analyse en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|90,7300 USD
|NASDAQ
|0,00%
