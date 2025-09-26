Jefferies augmente les prévisions de ventes de Thor Industries après une hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Jefferies augmente le prix de vente du fabricant de véhicules de loisirs Thor Industries THO.N à 100$ contre 92$, soit une baisse de 5,5% par rapport à la dernière clôture

** Maintient la note à "hold"

** La société a publié mercredi un chiffre d'affaires net pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street

** Jefferies indique que les volumes de produits motorisés de Thor ont augmenté, car les nouvelles gammes de produits ont atteint des points de prix stratégiques alignés sur la demande des consommateurs

** Cependant, la société estime que la demande de véhicules récréatifs remorquables (RV) reste faible à l'approche de l'hiver, les concessionnaires conservant des stocks limités

** 4 des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur PT médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 10,6 % depuis le début de l'année