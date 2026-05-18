Jefferies abaisse son objectif sur Unilever, reste à conserver

Jefferies a annoncé lundi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre Unilever, jugeant que le géant des produits de grande consommation pourrait être contraint d'intensifier sa stratégie d'acquisitions et de restructuration afin de soutenir sa croissance et convaincre les marchés de lui accorder une valorisation comparable à celle de ses grands concurrents américains.

La banque voit dans les récentes initiatives du groupe - relèvement des objectifs financiers, réduction des coûts, cessions d'actifs et simplification du portefeuille - des signes croissants de l'influence du fonds activiste Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, désormais membre du conseil d'administration.

Selon Jefferies, l'impact de Trian sur la stratégie du groupe "a été constant", mais les analystes jugent que davantage d'initiatives pourraient être nécessaires pour répondre pleinement à la vision du fonds activiste.

La banque évoque notamment une accélération de la stratégie dite de "Buy & Boost", consistant à acquérir des marques premium à forte résonance auprès des consommateurs, puis à accélérer leur croissance grâce à la puissance de distribution et aux investissements marketing d'Unilever.

De son point de vue, les acquisitions de Liquid IV (suppléments énergétiques), Nutrafol (santé des cheveux) et K18 (soins capillaires) illustrent bien cette approche. D'après Jefferies, Liquid IV et Nutrafol ont à elles seules contribué à environ 70 points de base de croissance organique annuelle du groupe au cours des quatre dernières années.

Un écart de croissance qui bloque la valorisation

Cependant, cet effet positif commencerait à s'estomper, obligeant le groupe à identifier de nouvelles acquisitions capables de soutenir la dynamique de croissance perçue par les investisseurs.

"De nouvelles opérations pourraient être nécessaires afin de maintenir intacte l'image de croissance", écrivent les analystes.

Jefferies estime également qu'Unilever pourrait être amené à envisager une acquisition de grande taille afin de générer des synergies, améliorer son exposition à des segments plus dynamiques et renforcer son profil de croissance. La banque souligne toutefois que ce type d'opération comporte des risques d'exécution et d'intégration.

Les analystes considèrent par ailleurs que plusieurs initiatives récentes - notamment le projet de séparation de l'activité glaces et les programmes agressifs de réduction des coûts - ont contribué à améliorer les marges et à simplifier la structure du groupe.

Mais ils jugent ambitieux l'espoir de certains investisseurs de voir Unilever, qui se traite à 15,9 fois ses bénéfices, atteindre des multiples de valorisation comparables à ceux de Procter & Gamble (20x) ou Colgate-Palmolive (22x).

Selon Jefferies, la croissance organique des ventes d'Unilever demeure inférieure d'environ 1,5 point de pourcentage par an à celle de ses principaux concurrents américains, ce qui limite, à ce stade, le potentiel de convergence des valorisations.

L'établissement réduit en conséquence sa cible de 4 300 à 3 700 pence, tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur le titre.