Jefferies abaisse son objectif de cours sur United Airlines
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 11:43
Alors que la compagnie a publié son rapport annuel règlementaire (document 10-K), Jefferies rapporte que les principaux enseignements portent sur le BPA du premier trimestre. Celui-ci est attendu à 1,40 USD, soit dans le haut de la fourchette de 1,00 à 1,50 dollar, porté par la solidité de la demande, y compris en classe économique, malgré une prévision de BPA 2025 ramenée à 13,65 dollars en raison d'un coût du carburant plus élevé.
Le broker souligne par ailleurs que la compagnie prévoit de réceptionner 120 appareils en 2026 pour des investissements inférieurs à 8 milliards de dollars, contre 180 avions contractuellement attendus, et dispose de 634 commandes fermes à l'horizon 2034, même si 45 A350 ont été retirés des prévisions de livraisons à la suite d'un différend avec Rolls-Royce.
