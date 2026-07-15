Jefferies abaisse ses estimations de résultats pour le troisième et le quatrième trimestre sur Manpower

Jefferies maintient sa recommandation à Conserver avec un objectif de cours inchangé de 37,00 USD.

Les prévisions de Jefferies pour le deuxième trimestre demeurent globalement inchangées, tandis que ses estimations pour le second semestre sont désormais plus prudentes qu'initialement prévu.

Pour le deuxième trimestre 2026, l'analyste anticipe un chiffre d'affaires de 4,707 milliards de dollars (contre 4,722 milliards précédemment), principalement tiré par le marché des changes.

Concernant les marges, Jefferies estime la marge brute à 16,2% (-70 points de base en glissement annuel), soit le milieu de sa fourchette de prévisions.

L'analyste s'attend également à une marge de résultat d'exploitation de 2% ( 30 points de base en glissement annuel), soit le point médian des prévisions, et un BPA de 0,96 USD (auparavant 0,97 $), car la société a géré ses frais généraux et administratifs grâce à une optimisation de ses fonctions support afin d'améliorer ses marges.

Pour le second semestre 2026, Jefferies adopte une approche plus prudente dans ses estimations, compte tenu de la faiblesse persistante des données Indeed et de l'ajustement en fonction des taux de change.

Par conséquent, Jefferies abaisse ses estimations de chiffre d'affaires pour le troisième et le quatrième trimestre 2026 à respectivement 4,783 milliards de dollars (contre 4,850 milliards précédemment) et 4,901 milliards de dollars (contre 4,967 milliards précédemment).

L'analyste révise à la baisse ses marges opérationnelles à 2,1% ( 20 points de base sur un an) pour le troisième trimestre 2026 (contre 2,2% précédemment) et à 2,2% ( 20 points de base sur un an) pour le quatrième trimestre 2026 (contre 2,4% précédemment).

Ses estimations de BPA (bénéfice par action) devraient désormais s'établir à 1,03 dollar pour le troisième trimestre 2026 et à 1,11 dollar pour le quatrième trimestre 2026, une baisse partiellement due à la diminution des marges, mais également à la légère hausse des taux d'imposition.