Jefferies abaisse sa cible sur L3Harris, le titre recule

(Zonebourse.com) - Le broker confirme son conseil conserver sur le titre L3Harris Technologies, avec un objectif de cours abaissé de 315 à 280 USD. Le titre cède 2,2% à Wall Street, autour des 241,5 USD.
Le broker réduit ses prévisions pour le troisième trimestre en raison des difficultés d'approvisionnement affectant l'activité Radios, tout en estimant que les performances de Space & Mission Systems et Missile Solutions pourraient permettre de maintenir les objectifs 2026.
Le bureau d'études ramène ainsi sa prévision de BPA 2026 à 11,80 USD contre 11,95 USD auparavant et attend un redressement de la croissance de Communication & Spectrum Dominance au quatrième trimestre, puis un rétablissement complet en 2027.
Selon Jefferies, l'exécution et la montée en capacité de Missile Solutions restent des points clés, tandis que les mesures favorisant le recours à plusieurs fournisseurs constituent un risque. La nouvelle cible repose notamment sur un rendement de FCF de 6% appliqué à un FCF 2027 estimé à 3,18 MdsUSD.
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