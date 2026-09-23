Jefferies abaisse la recommandation sur Dauch à « conserver » ; le titre recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** L'action de l'équipementier automobile Dauch Corp DCH.N recule de 2,4 % à 5,77 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché
** Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver », invoquant « un ralentissement de la dynamique après un premier semestre solide (premier semestre) »
** La société de courtage se dit préoccupée par le ralentissement de la dynamique de l’entreprise « en raison du changement de gamme de camions chez GM au troisième trimestre, ainsi que de la hausse générale des coûts de lancement »
** 6 des 13 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 7 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 9 $
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 7,8 % depuis le début de l’année
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