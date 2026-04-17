Jefferies à l'achat sur ABN Amro avant les trimestriels
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 16:23
Le broker voit une croissance des revenus nets d'intérêt et des coûts restant bien contrôlés malgré des charges de restructuration. "Bien que les risques liés à l'Iran puissent attirer l'attention, nous voyons toujours un CoR inférieur aux objectifs", ajoute-t-il.
Jefferies met aussi en avant le capital, avec un excédent de capitaux représentant environ 5% de la capitalisation boursière d'ABN Amro et qui devrait, selon lui, se renforcer encore davantage au 1er trimestre (dont les résultats sont attendus le 13 mai).
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/04/2026 à 16:23:00.
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