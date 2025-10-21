 Aller au contenu principal
Jeff Smith, de Starboard, estime que TripAdvisor devrait envisager de vendre sa plateforme de réservation de restaurants
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Le directeur général de Starboard Value, Jeff Smith, a déclaré mardi que TripAdvisor

TRIP.O devrait envisager de vendre sa plateforme de réservation de restaurants TheFork.

Jeff Smith, qui s'exprimait lors d'une conférence sur invitation à New York, a déclaré que TripAdvisor avait une marque "extraordinaire", mais "

il y a une énorme opportunité de transformer et de réimaginer l'expérience de l'utilisateur pour améliorer la croissance du chiffre d'affaires."

Son fonds spéculatif fait pression pour que le site de réservation de voyages change, après avoir pris une participation de 9 % dans l'entreprise au début de l'année.

"TripAdvisor est trop bon marché pour une entreprise en pleine croissance", a-t-il déclaré.

