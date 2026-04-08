Jeff Shell quitte son poste de président de Paramount, selon Deadline

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(Ajoute des détails du LA Times au paragraphe 2, et de l'article de Deadline aux paragraphes 3-5)

Jeff Shell n'est plus président de Paramount Skydance PSKY.O , a rapporté Deadline mercredi.

R.J. Cipriani, joueur de Las Vegas et informateur du FBI, l'avait accusé de ne pas avoir tenu sa promesse de développer un spectacle musical et l'avait poursuivi en justice pour 150 millions de dollars. Le mois dernier, Shell a déposé une plainte contre Cipriani pour extorsion et diffamation, a rapporté le Los Angeles Times.

Selon Deadline, Shell a été licencié en avril 2023 de son poste de directeur général de NBCUniversal à la suite d'allégations de comportement inapproprié à l'égard d'une journaliste de CNBC.

Son départ de Paramount intervient après des semaines de querelles juridiques suite à des allégations d'indiscrétion, selon Deadline.

Auparavant, le cabinet d'avocats Gibson Dunn semblait avoir blanchi Shell de l'allégation de Cipriani selon laquelle le dirigeant avait divulgué des informations confidentielles et potentiellement explosives, selon le rapport.

Shell est devenu président chargé de superviser les opérations quotidiennes lorsque Paramount Global a achevé sa fusion avec Skydance Media l'année dernière.

Paramount n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.