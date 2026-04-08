Jeff Shell quitte son poste de président de Paramount

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(Ajout de la déclaration de Paramount aux paragraphes 5 et 6)

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé mercredi que Jeff Shell quittait ses fonctions de président et de membre du conseil d'administration de la société , suite à des allégations selon lesquelles il aurait violé les règles de divulgation de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes.

M. Shell est devenu président et a supervisé les opérations quotidiennes lorsque Paramount Global a fusionné avec Skydance Media l'année dernière.

R.J. Cipriani, joueur de Las Vegas et informateur du FBI, a accusé Shell de ne pas avoir tenu sa promesse de développer un spectacle musical et l'a poursuivi en justice pour 150 millions de dollars. Le mois dernier, Shell a intenté une contre-poursuite contre Cipriani, alléguant l'extorsion et la diffamation, a rapporté le Los Angeles Times.

Dans la plainte de 67 pages déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Cipriani aurait affirmé qu'en échange de la fourniture de "services de communication de crise sophistiqués et de grande valeur, entièrement sans compensation" pendant 18 mois, Shell avait accepté de développer le spectacle "Serenata De Las Estrellas", mais ne l'a pas fait.

Paramount a déclaré avoir examiné les allégations formulées dans une plainte civile récemment déposée et que les "faits ont démontré que ces allégations ne constituent pas une violation de la loi sur les valeurs mobilières."

Paramount a ajouté que M. Shell se retirait de ses fonctions pour se concentrer sur la poursuite.

Il a été licencié en tant que directeur général de Comcast

CMCSA.O NBCUniversal en avril 2023 à la suite d'allégations de comportement inapproprié avec une journaliste de CNBC, selon Deadline, qui a d'abord rapporté son éviction de Paramount après des semaines de querelles juridiques à la suite d'allégations d'indiscrétion.

Auparavant, le cabinet d'avocats Gibson Dunn semblait avoir blanchi Shell de l'allégation de Cipriani selon laquelle le dirigeant avait divulgué des informations confidentielles et potentiellement explosives, d'après le rapport de Deadline.