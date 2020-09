Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeff Bezos en tête de la liste Forbes des milliardaires US, Donald Trump recule Reuters • 08/09/2020 à 21:34









JEFF BEZOS EN TÊTE DE LA LISTE FORBES DES MILLIARDAIRES US, DONALD TRUMP RECULE NEW YORK (Reuters) - Avec 179 milliards de dollars d'avoirs nets, Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, est pour la troisième année consécutive en tête de la liste des milliardaires américains établie par le magazine Forbes, où Donald Trump recule du fait de l'impact de la pandémie sur ses affaires. A contre-courant de la crise économique provoquée par le coronavirus, la fortune cumulée des 400 noms figurant sur cette liste annuelle progresse de 240 milliards d'une année à l'autre pour s'établir à 3.200 milliards de dollars, précise Forbes. Le PDG de Zoom Video Communications, Eric Yuan, est l'un des 18 entrants dans cette liste: son entreprise qui propose des plateformes de réunions à distance en visioconférence a été plébiscitée durant le confinement. Ses avoirs nets sont estimés à 11 milliards de dollars. Donald Trump recule en revanche de la 275e à la 352 place, avec des avoirs nets qui sont passés en un an de 3,1 à 2,5 milliards de dollars. L'immobilier de bureau, l'hôtellerie et les complexes touristiques où la Trump Organization est très présente sont autant de secteurs qui ont souffert de la pandémie. (Sheila Dang et Catherine Koppel; version française Henri-Pierre André)

