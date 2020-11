Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean-Marie Tritant prend la présidence du directoire d'Unibail Reuters • 19/11/2020 à 08:47









PARIS (Reuters) - Le Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) a nommé désigné mercredi Jean-Marie Tritant à la présidence de son directoire, annonce un communiqué. Il remplacera dès le 1er janvier Christophe Cuvillier et durant la phase de transition, qui s'ouvre ce jeudi, il occupera les fonctions de Directeur général des opérations Groupe d'URW. Cette nouvelle donne à la tête du groupe d'immobilier commercial était attendue depuis que Léon Bressler a pris la présidence du conseil de surveillance dans la foulée du départ de Colin Dyer. Associé à Xavier Niel et Susana Gallardo, Léon Bressler, ancien dirigeant d'Unibail, a remporté la semaine dernière une bataille contre la direction sortante avec le rejet par une majorité d'actionnaires, lors de l'assemblée générale du groupe, d'un projet d'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. (Nicolas Delame)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam -2.72%