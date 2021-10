Jean-Marc Coly nommé administrateur d' Euryale AM

(NEWSManagers.com) - Jean-Marc Coly, 64 ans et actuel président de l'Aspim (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), a été nommé administrateur d' Euryale Asset Management à l'issue d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 15 septembre dernier.

Filiale du groupe Elience, présidé par Jean-Jacques Olivié – également président de l' Anacofi Immo - Euryale AM est une société de gestion de portefeuille qui créé et gère des actifs immobiliers en France et en Europe notamment dans le domaine de la santé. Elle gère la SCPI Pierval Santé qui a collecté plus de 500 millions d'euros en 2020.