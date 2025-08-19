 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 976,50
+0,96%
Chiffres-clés
Jean-Laurent Poitou nommé directeur général d’Ipsos
information fournie par AOF 19/08/2025 à 18:18

(AOF) - Le conseil d’administration d’ Ipsos s’est réuni le 19 août. Il a pris la décision de nommer Jean-Laurent Poitou en qualité de nouveau directeur général d’Ipsos, en remplacement de Ben Page, dont le mandat se terminera le 15 septembre. " Le conseil a pris la décision de nommer un nouveau directeur général, dans l’objectif de donner à Ipsos et à ses équipes l’élan nécessaire à l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de croissance réaliste et crédible ", explique le groupe dans un communiqué. Jean Laurent Poitou prendra ses fonctions le 15 septembre prochain.

Jean Laurent Poitou est un ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique, familier des technologies nouvelles, notamment l'intelligence artificielle, dont " il a en particulier l'expérience concrète de la mise en œuvre dans les entreprises ".

Il a travaillé pendant plus de 30 ans chez Accenture en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie, où il a exercé des responsabilités de direction générale internationales. Depuis 4 ans, il dirige l'entité " Digital and Technology Services " du cabinet Alvarez & Marsal pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Dans ces deux sociétés de services professionnels, Jean-Laurent a accompagné de nombreuses entreprises dans leurs efforts de transformation digitale, de modernisation technologique et de déploiement de projets d'intelligence artificielle.

- Cinquième mondial des études de marchés et sondages, créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 45 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 38% dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 49 %, les clients et salariés (21 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par la famille fondatrice et + 5 % (avec objectif à court terme de 7 % des actions) par BPIFrance, le fondateur Didier Truchot étant président du conseil de 13 administrateurs et Ben Page directeur général.

- Agilité du modèle d’affaires v« The heart of science and Data » visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via une croissance externe agressive notamment à l’international dans les affaires publiques et les capacités d’analyse de données, mais aussi en France avec l’acquisition de The BVA Family, également présent en Italie et au Royaume-Uni ,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center : R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…,

- via les nouveaux services : plateformes Ipsos.Digital (rentabilité 2 x supérieure à celle du groupe et croissance de l’activité 3 fois supérieure), Simstore, Communities, Askia, Infotools, Synthesi…- contribuant au ¼ des revenus,;

- Stratégie environnementale couvrant la totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2050 :

- 2030 : recul de 50 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 et de 27,5 % des émissions indirectes,

- 2050 : recul de 00 %, vs 2019, de toutes les émissions ;

- Bilan très sain : 1,6 Md€ de capitaux propres et 878 M€ de liquidités face à 100 M€ de dettes.

- Visibilité limitée & saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) et morosité du marché depuis 18 mois, notamment en Chine ;

- Attente pour le 3 ème trimestre des conclusions de la revue stratégique « Horizons 2030 » ;

- Après le brésilien Ipec, l’australien Whereto Research et le français tHE BVA Family, vers de nouvelles acquisitions et une hausse des investissements en data et technologie, notamment en mesure d’audience et expérience client ;

- Après une stabilité des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 : hausse du chiffre d’affaires supérieure à celle de l’an passé (de 3 %) et marge opérationnelle stable autour de 13 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,85 €, soit une distribution au taux de 33 %.

IPSOS
38,6400 EUR Euronext Paris +1,47%
