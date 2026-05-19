Jean-Jacques Barbéris désigné directeur général délégué de CACEIS

CACEIS, filiale de Crédit Agricole, fait part de la nomination de Jean-Jacques Barbéris en qualité de directeur général délégué, en charge du coverage et des actifs digitaux, une nomination qui sera proposée lors de son prochain Conseil d'administration.

Avant de rejoindre CACEIS, il était directeur du pôle Clients institutionnels et entreprises d'Amundi, et a supervisé le département ESG. Il était membre du comité de direction générale et du comité exécutif. Depuis 2021, il était président de CPRAM et d'Amundi Allemagne.

Avant de rejoindre Amundi, Jean-Jacques Barbéris a occupé les fonctions de conseiller aux affaires économiques et financières auprès du président de la République de 2013 à 2016. De 2012 à 2013, il était conseiller financier du ministre de l'économie et des finances.

Filiale de Crédit Agricole présente en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS est spécialisée dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, leur proposant une gamme complète de produits et services.