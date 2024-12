Jean-Claude Trichet : "La reprise de contrôle de l'inflation est incontestable"

(AOF) - "L'inflation : la partie est-elle vraiment gagnée ?" Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la banque de France (1993-2003) et ex-président de la banque centrale européenne (2003-2011), a livré des éléments de réponse lors du récent Paris Ibanfirst Summit. AOF était sur place. Entretien.

Le combat est-il gagné aujourd'hui contre l'inflation?

En matière d'inflation, le travail qui a été fait par les banques centrales, depuis l'explosion inflationniste surgissant au milieu de l'année 2021, a été remarquable. Après la très grande crise économique et financière postérieure à la faillite de Lehman Brothers en 2008, l'inflation était réputée avoir totalement disparu. Cela avait conduit les politiques monétaires à être extrêmement accommodantes pour éviter la matérialisation du risque de déflation, et ce de 2011 jusqu'à la survenue du Covid.

Quelle a été la clé pour y arriver?

Avec une inflation des deux côtés de l'Atlantique supérieure à, ou proche de, 10% à partir du milieu de l'année 2021 les banques centrales ont montré leur détermination à lutter contre l'inflation, avec 11 augmentations successives des taux d'intérêt pour la Fed, 10 pour la BCE. Après la très grande crise économique et financière de 2008, les principaux banquiers centraux s'étaient tous engagés à respecter une stabilité des prix dont ils avaient précisé le niveau : une inflation autour de 2% dans une perspective de moyen terme. Cette convergence des principales banques centrales du monde sur la même définition de la stabilité des prix est remarquable. C'est, à mes yeux, la plus importante réforme structurelle “de facto” du système monétaire international depuis la suppression du système de Bretton Woods.

Selon vous, le plus dur a été fait?

Il ne faut jamais considérer que la bataille pour la stabilité des prix est définitivement gagnée. Mais la reprise de contrôle est incontestable des deux côtés de l'Atlantique. Ce résultat est même remarquable lorsque l'on le compare à la dramatique perte de contrôle de l'inflation après les premier et second chocs pétroliers 1973-1980.

Ceci dit, même si l'objectif d'inflation à moyen terme est le même des deux côtés de l'Atlantique, l'environnement économique est très différent : aux États Unis l'économie réelle est très dynamique comparée à une croissance très faible en Europe. Les causes en sont multiples : surgissement des technologies nouvelles aux États Unis, flexibilité de l'économie américaine, considérable expansivité budgétaire américaine… tandis que l'Europe est moins flexible, moins technologique et moins expansive budgétairement.

Sur la situation politique en France, êtes-vous inquiet?

Pour le nouveau gouvernement français, la reprise de contrôle du budget est absolument indispensable. C'est l'hypothèse que font présentement les marchés. Cela ne sera pas facile en raison de la constellation des forces politiques. Si on appliquait les programmes de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on irait tout droit vers une crise économique et financière dramatique. C'est au grand centre, élargi à la droite républicaine et à la gauche républicaine, que revient la responsabilité du retour progressif à un raisonnable équilibre budgétaire.

L'Europe est aussi fortement impactée par la guerre en Ukraine et celle au Proche-Orient.

L'Europe apparaît comme étant particulièrement vulnérable : la guerre est sur le continent lui-même (Ukraine) et très proche de l'Europe (Proche Orient). L'Europe n'est dans une situation d'indépendance ni en matière énergétique, ni en matière de production agricole, à la différence des Etats-Unis. Par ailleurs, la nouvelle administration américaine introduit un important élément d'imprévisibilité dans ses relations économiques, commerciales et de défense.

Interview réalisée par Jonathan Nahmany