Jean-Charles Simon (Europlace) : «La réforme clé pour la place de Paris serait le développement des retraites par capitalisation»

Jean-Charles Simon, Délégué général de Paris Europlace. (© DR)

Jean-Charles Simon a pris ses fonctions à Paris Europlace, l’organisation en charge de promouvoir et développer la place financière de Paris, en novembre 2022. Économiste et statisticien, il a débuté à l’inspection générale de la banque Indosuez, puis comme trader chez Dresdner Kleinwort Benson. De 1999 à 2010, il a travaillé dans des structures patronales, dont la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Medef. Il a ensuite intégré Scor comme chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication, puis il a fondé, en 2013, Stacian, cabinet de conseil en études économiques. Depuis 2018, il exerçait chez Optimind et présidait depuis 2019 la fondation d’entreprise. En parallèle, il a fondé Deepvest, une société d’accompagnement en gestion de patrimoine.

Guerre en Ukraine, ralentissement de la croissance, inflation, turbulences sur les banques… Et pourtant l’indice CAC 40 bat des records. Une correction est-elle à craindre ?

Jean-Charles Simon : À tort ou à raison, les marchés perçoivent que l’essentiel de la bulle inflationniste est passé et que, du fait du ralentissement de la demande aux États-Unis et en Europe conjugué à un redémarrage des capacités de production de la Chine, les banques centrales vont mettre un terme au redressement très rapide des taux d’intérêt directeurs, principal facteur d’évolution des marchés