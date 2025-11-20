JD Sports vise un bénéfice annuel dans la fourchette basse des attentes

Une succursale de JD Sports à Londres

JD Sports Fashion a déclaré jeudi prévoir un bénéfice annuel dans le bas de la fourchette des attentes actuelles du marché, le groupe britannique se disant conscient de l'affaiblissement progressif des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs de consommation au cours des dernières semaines.

Le groupe coté au FTSE 100, qui réalise près de 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis par le biais de ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a déclaré adopter une approche pragmatique de ses perspectives de bénéfices avant la période de pointe de son activité.

Avant l'ajustement de jeudi, les analystes prévoyaient que le bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement du groupe pour l'année 2025-2026 se situerait entre 853 millions et 888 millions de livres (967,63 millions et 1,01 milliard d'euros), avec un consensus de 871 millions de livres, en baisse par rapport aux 923 millions de livres réalisés en 2024-2025.

L'action a perdu 31% de sa valeur en un an, en raison d'un contexte macroéconomique défavorable, d'un marché dominé par les rabais et d'une baisse de la demande pour les produits Nike, qui représentent environ 45% de son chiffre d'affaires.

JD Sports a annoncé une baisse de 1,7% de son chiffre d'affaires à périmètre constant pour le troisième trimestre, soit une amélioration par rapport à la baisse de 3,0% enregistrée au trimestre précédent.

Les ventes à périmètre constant ont baissé de 1,7% en Amérique du Nord, de 3,3% au Royaume-Uni et de 1,1% en Europe.

(Rédigé par James Davey ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)