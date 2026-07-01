JD Sports, le détaillant britannique, lanterne rouge du FTSE 100 après l'avertissement de Nike sur ses ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action du distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports ( JD.L ) recule de 2,42% à 83 pence

** Plus forte baisse de l'indice FTSE 100 .FTSE , en recul de 0,05% ** Son partenaire de distribution, Nike NKE.N , a annoncé mardi une baisse de 1% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et un recul à deux chiffres de ses ventes en Chine

** Nike prévoit également une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027

** Compte tenu des fluctuations de la séance, JD recule de 2%