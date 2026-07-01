 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JD Sports, le détaillant britannique, lanterne rouge du FTSE 100 après l'avertissement de Nike sur ses ventes
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action du distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports ( JD.L ) recule de 2,42% à 83 pence

** Plus forte baisse de l'indice FTSE 100 .FTSE , en recul de 0,05% ** Son partenaire de distribution, Nike NKE.N , a annoncé mardi une baisse de 1% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et un recul à deux chiffres de ses ventes en Chine

** Nike prévoit également une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027

** Compte tenu des fluctuations de la séance, JD recule de 2%

Valeurs associées

FTSE 100
10 507,36 Pts FTSE Indices +0,10%
JD SPORTS FSN
82,760 GBX LSE -2,31%
NIKE -B-
41,060 USD NYSE -1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,52 +15,78%
CAC 40
8 375,11 -0,34%
Pétrole Brent
72,98 +0,08%
ABIVAX
115,5 0,00%
SOITEC
122 +4,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank