JD Sports fashion chute en bourse après ses résultats annuels

La chaine de vêtements de sports britannique JD Sports Fashion a quasiment triplé son bénéfice net sur un an en 2023/2024, mais son titre chutait à cause d'un marché qualifié de difficile et d'un résultat hors éléments exceptionnels en recul.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 538,8 millions de livres pour un chiffre d'affaires en hausse de 2,7% à près de 10,4 millards de livres.

En revanche le résultat hors éléments exceptionnels et avant impôts a reculé de 8% à 917,2 millions de livres.

Le premier trimestre a débuté "en ligne avec les prévisions dans un marché volatile et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre prévision de résultat sur l'année entière", a commenté le directeur général Régis Schultz dans un communiqué.

"Les résultats ont été publiés plus tard qu'attendu et ont signalé une volatilité persistante du marché. (...) Le groupe a par ailleurs réitéré une prévision de résultat comprise entre 955 et 1.035 millions de livres pour l'année comptable en cours malgré une chute de 6,4% des ventes sur le marché national au premier trimestre", commente Guy Lawson-Johns, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Il ajoute qu'avec 200 nouveaux magasins ouverts cette année et encore 200 supplémentaires prévus d'ici fin décembre, Régis Schultz est "clairement focalisé sur la croissance".

Celle-ci n'apparait toutefois "pas assez vite semble-t-il, et l'accord de rachat pour un milliard de dollars d'Hibbett devrait permettre au distributeur britannique de chaussures d'accélérer sa croissance en Amérique du nord".

La chaine d'habillement avait annoncé en avril le rachat de son concurrent américain Hibbett pour 1,1 milliard de dollars.

M. Lawson-Johns relève cependant que malgré l'attractivité du marché américain ou les dépenses en vêtements de sport sont bien plus élevées qu'en Europe, "les perspectives amoindries de marques comme Nike et Puma illustrent les difficultés persistantes du secteur".