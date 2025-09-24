 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 872,57
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JD Sports-Bénéfice au S1 en baisse de 13,5% avec la faiblesse des ventes aux USA
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 08:52

JD Sports Fashion

JD.L a annoncé une baisse de 13,5% de son bénéfice semestriel mercredi, pénalisé par un recul des ventes aux États-Unis, tout en confirmant ses prévisions annuelles et restant prudent quant au contexte de marché.

Le distributeur coté au FTSE 100, qui réalise près de 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis par le biais de ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a toutefois déclaré mercredi qu'il ne s'attendait qu'à un impact limité des droits de douane du président américain Donald Trump au cours de l'exercice.

Le titre du groupe a perdu 43% sur un an, pénalisé par un marché axé sur les promotions et la baisse de la demande pour les produits Nike NKE.N , qui représentent près de 45% de ses ventes.

Le groupe prévoit un bénéfice annuel avant impôts et éléments d'ajustement conforme aux attentes actuelles du marché, comprises entre 853 et 914 millions de livres (entre 976,26 millions d'euros et 1,05 milliard d'euros), avec un consensus à 878 millions.

Le groupe a réalisé un bénéfice de 351 millions de livres au premier semestre clos le 2 août, avec des ventes en hausse de 18% à 5,94 milliards de livres et une croissance organique de 2,7% dans "un environnement commercial difficile".

Les ventes à périmètre constant du premier semestre, publiées le mois dernier, ont reculé de 2,5% au premier semestre, avec des baisses de 3,8% en Amérique du Nord et de 3,3% au Royaume-Uni.

"Nous restons prudents quant à l'environnement commercial du second semestre", a déclaré le directeur général Regis Schultz.

(Rédigé par James Davey, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

JD SPORTS FSN
90,000 GBX LSE +1,58%
NIKE -B-
70,940 USD NYSE -0,50%
