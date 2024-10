Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: une joint-venture créée en Amérique centrale information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que JCDecaux Top Media, dont il est l'actionnaire majoritaire, a acquis 70% d'IMC, l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un au Costa Rica, auprès de ses fondateurs.



Les actionnaires historiques d'IMC ont aussi échangé les 30% restants contre une part de 9% dans une nouvelle joint-venture, regroupant les activités de JCDecaux Top Media Publigrafik et IMC en Amérique centrale, joint-venture détenue à 51% par JCDecaux.



'Avec une population de 51,7 millions d'habitants en 2023 et des investissements publicitaires estimés à plus de 2,2 milliards de dollars, l'Amérique centrale est un marché dynamique dont la croissance dépasse celle du continent américain', souligne le groupe.





Valeurs associées JCDECAUX 20,10 EUR Euronext Paris 0,00%