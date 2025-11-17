JCDecaux s'associe à Swarovski pour illuminer les Champs-Elysées
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 13:30
En tant que numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, JCDecaux a proposé un plan média d'envergure comprenant de l'affichage sur des Abribus et des kiosques de la capitale française.
Dans ce cadre, un espace éphémère exclusif et inédit a ouvert ses portes, en face de l'Arc de Triomphe. Accessible jusqu'au 26 décembre, il offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir les collections de bijoux et d'objets de décoration intérieure de la Maison Swarovski.
Valeurs associées
|14,4500 EUR
|Euronext Paris
|-0,55%
