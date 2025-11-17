 Aller au contenu principal
JCDecaux s'associe à Swarovski pour illuminer les Champs-Elysées
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 13:30

JCDecaux annonce s'associer à Swarovski dans son partenariat avec le Comité Champs-Elysées, pour les Illuminations de fin d'année sur l'Avenue des Champs-Elysées, dont le coup d'envoi a été donné ce dimanche 16 novembre et qui dureront jusqu'au 5 janvier.

En tant que numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, JCDecaux a proposé un plan média d'envergure comprenant de l'affichage sur des Abribus et des kiosques de la capitale française.

Dans ce cadre, un espace éphémère exclusif et inédit a ouvert ses portes, en face de l'Arc de Triomphe. Accessible jusqu'au 26 décembre, il offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir les collections de bijoux et d'objets de décoration intérieure de la Maison Swarovski.

JCDECAUX
14,4500 EUR Euronext Paris -0,55%
